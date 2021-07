unacanzonealgiorno: tra salti e danze sulle note di “Marea”

GROSSETO – Tra le canzoni più ascoltate dell’estate 2021 c’è Marea di Madame. Uscita il 4 giugno scorso, il testo è stato scritto dalla stessa Francesca Calearo (in arte Madame), musiche di Dardust e Bias.

Ma qual è il significato dell’ultimo pezzo della cantautrice vicentina? A spiegarlo è la stessa Madame su TikTok: “Marea è la narrazione di un sogno erotico. Alla fine della canzone domando alla protagonista, che è il soggetto di questo sogno, di non trasformarlo mai in realtà, di lasciarlo lì dov’è. Di lasciarlo un sogno. La bellezza dei sogni è che rimangono tali. E Marea è esattamente questo”.

“Quando dico Samba con i tuoi occhi Samba – prosegue la rapper – significa che i miei occhi iniziano a danzare con i tuoi occhi. Santa nei tuoi occhi Santa, ovvero sono così pura nei tuoi occhi. Nel ritornello c’è una semi esplosione, tutto diventa più carnale fra tocchi, salti, danza”.

“Marea l’ho scritta un mese dopo Sanremo, all’inizio era nato come un pezzo per un progetto sperimentale che avevo in mente, dal sound tribale, poi l’ho trasformato in un singolo estivo”, conclude Madame.

Testo di Marea

Sarà, sarà l’oasi in mezzo al Sahara

Sarà pioggia e nubi dal mare

Sarà un corso d’acqua in salita, salita

Samba, coi tuoi occhi samba

Labbra nella carne, fiori nella sabbia

Eh, eh, santa, nei tuoi occhi santa

Nei tuoi tocchi salto, danzo, salta

Eh, eh

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea (marea)

Liberata da rabbia

Calipso, fai l’alta marea (marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea (marea)

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Sarò, sarò come non immaginavi

Sarò rose e spine sui fianchi

Sarò ghiaccio e vino, e tremerai, tremerai

Samba, coi tuoi occhi samba

Lividi alle gambe, mani sulla faccia

Eh, eh, santa, nei miei occhi santa

Nei miei tocchi salti, danzi, salta

Eh, eh

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Resta nei miei sogni, amore, non uscire mai

Resta fantasia e non darmi modo di averti

Resta nei miei incubi quando te ne andrai

E non tornare mai, mai, mai

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

