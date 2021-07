Referendum sulla giustizia, FdI: «A breve in piazza con i nostri gazebo per la raccolta firme»

GROSSETO – «Fratelli d’Italia, firmerà tutti i referendum relativi alla riforma del Csm, della magistratura e alla separazione delle carriere, che si prefiggono una giustizia più liberale e un più equo rapporto fra poteri dello Stato, in quanto la nostra giustizia, dopo i noti scandali all’interno del Csm, ha veramente bisogno di radicale intervento per disarticolare certi meccanismi perversi».

Sono queste le parole di Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.

«Fratelli d’Italia – prosegue Rossi – tramite i propri parlamentari, ha già depositato alla Camera diversi emendamenti relativi al provvedimento di riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, e per la separazione delle carriere. Proprio per quest’ultimo aspetto, è stato depositato un emendamento per creare due carriere separate e distinte, con due concorsi di accesso distinti fra magistratura inquirente e requirente».

«Non appoggeremo invece, – spiega il coordinatore regionale di Fdi – il referendum sulle misure cautelari e quello sulla abolizione della Legge Severino, perché secondo noi l’impossibilità di applicare la custodia cautelare in carcere per il pericolo di reiterazione del reato della stessa specie, significherebbe disarmare le Procure nella lotta contro la criminalità. Il pericolo di reiterazione del reato della stessa specie, per esempio, viene classicamente utilizzata per comminare la custodia cautelare in carcere a chi spaccia o chi commette furti in abitazione».

«Come sempre – conclude Rossi – nelle corde destra toscana e grossetana al primo posto c’è la sicurezza dei cittadini, che unita alla repressione della criminalità come valore non negoziabile, fanno della lotta alla malavita e al malaffare, uno dei cardini da sempre portati avanti da Fratelli d’Italia. Quindi, a breve anche a Grosseto e in Maremma, partirà la raccolta firme per i nostri referendum su presidenzialismo e riforma della magistratura».