Parcheggio di via Inghilterra: al via i lavori. Il Comune spende 40 mila euro

GROSSETO – Partono oggi i lavori di messa in sicurezza del manto stradale del parcheggio di Via Inghilterra di fronte al supermercato Coop.

I lavori consistono nella fresatura del manto stradale di una profondità di cinque centimetri per una superficie di circa 1.500 metri quadrati; rialzamento e abbassamento dei chiusini e caditoie per garantire la quota corretta del parcheggio; posizionamento del tappeto di usura in conglomerato bituminoso, previo attacco con emulsione.

Gli interventi sono affidati ad una ditta locale per un importo di 40 mila euro.

«Rispondiamo ad una mozione presentata in consiglio comunale dalla consigliera Marilena Del Santo ed approvata all’unanimità – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale -, così come abitualmente raccogliamo tutte le segnalazioni che ci pervengono dai cittadini in merito alle problematiche evidenziate nella città. La presenza di tanti cantieri sul territorio comunale è sintomatica della sensibilità dell’amministrazione sul tema della sicurezza delle strade».