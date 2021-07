Panchine inclusive e parking “rosa”: ecco le nuove opere nel segno dell’accessibilità

PIOMBINO – Una città sempre più accessibile e attenta ai bisogni dei cittadini: a Piombino sono state realizzate tre nuove panchine inclusive, rispettivamente in piazza della Costituzione, al parco Pavolini e a Calamoresca, e un parking rosa in piazza della Costituzione.

Le panchine inclusive sono concepite per permettere alle persone in sedia a rotelle di non essere estromesse dalla socialità, normalizzandone la posizione; inoltre possono essere utilizzate anche per i passeggini, garantendo una condizione di maggiore sicurezza per i piccoli.

Il parking rosa è invece un parcheggio dedicato alle future mamme o alle mamme con bambini fino a tre anni di età, pensato per consentire loro una migliore ed agevolata mobilità all’interno del centro urbano, permettendo di parcheggiare senza difficoltà nelle vicinanze di esercizi commerciali, ambulatori medici, uffici pubblici e aree verdi.

Le panchine inclusive sono state installate su proposta di Forza Italia, mentre il parking rosa è stato realizzato in ottemperanza alla mozione presentata in Consiglio comunale da Davide Anselmi (Udc – Forza Italia – Civici Popolari Liberali).