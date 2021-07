Pallone benefico, successo dell’evento di Finanza & Friend per il piccolo Matteo

MARINA DI GROSSETO – Tornano gli eventi organizzato da Finanzia & Friends Team Asd con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Grosseto e la collaborazione del Bagno Kursaal di Marina di Grosseto.

Si è svolto ieri, martedì 20 luglio, a Marina di Grosseto, presso la favolosa struttura del Bagno Kursaal, sotto l’attento sguardo del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e del Vice Sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, nonché dell’Assessore Fausto Turbanti, il 1° torneo Summer Beach Soccer 2021 -Il cuore di Grosseto 2021 Vai Matteo Vai, che ha visto protagonisti il Finanzia & Friends Team guidato dal capitano Gigi Consonni, il Kursaal Team, la Nazionale Sacerdoti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Gli arbitri dei incontri sono stati messi amichevolmente a disposizione dal locale Comitato UISP.

L’evento era mirato a raccogliere fondi per il piccolo Matteo di Castiglione della Pescaia. Colpito da una rara malattia genetica della patologia associata a mutazioni in “STXBP1” che è una delle proteine che fa parte di un complesso sistema neurologico che permette ai neuroni di comunicare tra di loro attraverso il rilascio di neurotrasmettitori.

Tale situazione crea nel piccolo Matteo un grande sbilanciamento nelle comunicazioni eccitatorie ed inibitorie tra i neuroni del cervello, causandogli crisi epilettiche ed una situazione generale che non permette l’acquisizione di alcune capacità (camminare, dire qualche parola, mangiare da soli) che conduce all’assenza totale di tono muscolare e contatto visivo, con a volte necessità di nutrizione artificiale. Pertanto risulta molto importante un approccio riabilitativo volto a massimizzare le possibilità di sviluppo psicomotorio del bambino e/o a prevenire complicanze di vario genere. Queste terapie coinvolgono molti professionisti sanitari come neuro-psicomotricisti, fisiatri, dietologi, logopedisti, educatori, fisioterapisti con lo scopo ultimo di migliorare e normalizzare la sua vita quotidiana ma che, per la sua famiglia, comporta cure riabilitative che deve sostenere in Israele, con importanti impegni finanziari.

Al termine del torneo lo spettacolo di musica e cabaret con Charlie Gnocchi e Marcello Cirillo, ormai da anni piacevolmente al fianco del Finanzia & Friends Team.

Il torneo e lo spettacolo, unito al grande lavoro sul territorio di Finanzia & Friends Team, ha permesso di donare al piccolo Matteo ben € 10.000,00.

Tutto ciò grazie anche al sostegno economico di diverse realtà locali alle quali la nostra Associazione rivolge il suo più sentito ringraziamento. In particolare, alla Famiglia Bianchi della Fattoria La Principina, al Dr. Paolo Degli Innocenti Direttore delle Clodia Commerciale dei punti vendita Conad cittadini, a Bennati Riccardo del punto vendita Bricook, all’Agenzia Allianz di Simone Marchetti, a Marco Fortunati della Pizzeria MezzoMetro, a Luca Pantani del Bagno Miramare di Marina di Grosseto, all’Associazione Atletica Grosseto Banca Tema, ad Eleonora e Marco Ferrante del Macron Store di Grosseto e, non da ultimi, a Chiara e Giacomo dell’accogliente Bagno Kursaal di Marina che ha ospitato il torneo, la cena e lo spettacolo.