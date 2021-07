Minorenni entrano in una casa e rubano un portafoglio

FOLLONICA – Due ragazzini, provenienti da un campo nomadi di Roma, sono stati denunciati per aver messo a segno un furto in un’abitazione in pieno centro.

I due responsabili, entrambi minorenni, bloccati a pochi metri dal luogo dei fatti, sono stati trovati in possesso di un portafogli contenente denaro contante, frutto del raid, nonché attrezzi da scasso vari.

L’intervento dei carabinieri si è svolto in ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, messi in campo sull’abitato di Follonica,