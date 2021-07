Maltratta il cane malato e lo tiene alla catena: denunciato. L’animale era pieno di cicatrici

ROCCASTRADA – Un uomo è stato denunciato con l’accusa di maltrattamento di animali. L’uomo, che vive nella campagna di Roccastrada, teneva legato alla catena un cane meticcio, in condizioni precarie.

Sono stati i carabinieri forestali di Roccastrada a trovare l’animale, il 16 luglio scorso, durante un servizio perlustrativo. Il cane si trovava in una proprietà privata, con un guinzaglio legato ad un palo e in condizioni critiche.

Il veterinario dell’Asl chiamato dai carabinieri, ha accertato la carenza di cure mediche, la presenza di cicatrici, segno di cure non prestate in precedenza, e una forte anemia. Il padrone è stato denunciato, e il cane è stato affidato in custodia al canile convenzionato di Ribolla, perché riceva le cure che finora gli sono mancate.