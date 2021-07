L’hub vaccinale all’Aurelia Antica chiude. Ecco dove vaccinarsi contro il Covid

GROSSETO – Sarà, come anticipato nei giorni scorsi, l’azienda regionale di Spergolaia, ad Alberese, ad ospitare il nuovo hub vaccinale ora che è in via di smantellamento il centro vaccinale allestito al cinema multisala dell’Aurelia Antica.

Il passaggio avverrà sabato 24 luglio come è già stato comunicato a qualche cittadino che dovrà vaccinarsi contro il Covid nei prossimi giorni. In quel giorno avverrano le prime vaccinazioni nella nuova location, mentre il Multisala chiude definitivamente il 22 luglio.

La convenzione stipulata dalla Asl prevedeva l’uso sino a settembre, ma nel frattempo le sale cinematografiche sono state riaperte e il Multisala è pronto, come gli altri cinema, a riprendere le proiezioni.

Nel nuovo hub di spergolaia, aperto tutti i giorni secondo le prenotazioni, saranno operative ben otto linee vaccinali, due in più rispetto alla vecchia sede proprio con l’intento di potenziare la capacità di somministrazione dei sieri. Tutte le prenotazioni per prime dosi e richiami che inizialmente erano state fissate al Multisala dal 24 luglio compreso, saranno quindi effettuate alla Spergolaia.

Invece le prenotazioni previste il giorno 23 al Multisala sono state tutte anticipate nei giorni che vanno dal 20 al 22 luglio, la maggior parte sempre al Multisala e alcune presso il Savoia Cavalleria. Gli utenti interessati sono stati tutti avvertiti del cambiamento di sede e orari tramite l’invio di un sms.

«A questo proposito – afferma la Asl – ci sono stati segnalati degli sms inviati con delle informazioni sbagliate. La causa è stato un problema tecnico informatico per prenotazioni che riguardano però solo i giorni che vanno dal 20 al 23 luglio, il periodo di passaggio tra le due sedi vaccinali. L’Asl Toscana sud est si scusa per il disservizio e ricorda che, per dubbi o informazioni, si può sempre telefonare al numero verde: 800432525».