GROSSETO – Anche oggi, martedì 21 luglio, altra bella giornata di sole in Maremma, condizioni del tutto simili a quelle già viste ieri (e probabilmente dei prossimi giorni).

Stabili le temperature nel capoluogo, con il termometro che dovrebbe oscillare tra i 20 e i 35 gradi. Cielo sereno con sostanziale assenza di nuvole.

Vento debole in mattinata, in aumento nel corso del pomeriggio e in serata. Caldo, ma non caldissimo, con indice di calore attorno a 8.5 nelle prime ore del pomeriggio.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui