Il campeggio regala un campo di pallanuoto al Comune: è già un successo

FOLLONICA – Nel mare di fronte alla spiaggia di Pratoranieri da alcuni giorni è stato installato un campo per la pallanuoto, donato all’amministrazione comunale dal camping il Veliero tramite il presidente Massimo Ghini.

In occasione della donazione gli assessori Alessandro Ricciuti e Francesco Ciompi hanno incontrato Leonardo Binchi – presidente della polisportiva Fair Play e ideatore della Scuola Pallanuoto che porta il suo nome – e gli istruttori Leonardo Sonfanelli, Giuseppe Valentino, Niccolò Rocchi ed Elisa Bozzo.

Il campo, che può essere montato e smontato con facilità, è uno dei primi della costa e già dal primo giorno ha riscosso discreto successo. In molti, tra grandi e piccoli, si sono infatti alternati all’interno del campo per giocare una partita.

Il presidente dell’associazione Fair Play e gli istruttori si occuperanno della manutenzione della struttura e a fine agosto organizzeranno un campo estivo per i ragazzi e le ragazze che si terrà in due turni dal 29 agosto all’11 settembre (info su www.scuolapallanuotoleonardobinchi.it nella sezione campi estivi).

«Un luogo nuovo dove praticare lo sport rappresenta sempre un prezioso centro di aggregazione che può richiamare sia i giovani che gli adulti – commenta il sindaco di Follonica Andrea Benini – oltre a essere un luogo di attività ricreative e sportive realizzate da parte delle associazioni».

«Grazie a questa donazione – commentano Ricciuti e Ciompi – Follonica ha un nuovo campo sportivo per la pallanuoto che può essere sfruttato da chiunque durante l’estate, siamo felici di offrire alla città questa novità».