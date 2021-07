Distributori automatici: il Comune cerca a chi affidare il servizio

GROSSETO – Pubblicato l’avviso per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante l’installazione di distributori automatici e semiautomatici a capsule negli uffici comunali e scolastici e in altri edifici pubblici del Comune.

La concessione avrà la durata di 3 anni e l’Amministrazione si riserva di prorogarla per un massimo di ulteriori 6 mesi.

Il termine per la presentazione delle richieste di invito, che devono pervenire in modalità telematica attraverso il Sistema telematico acquisti regionale della Toscana (Start), è fissato entro le 9 del 3 agosto. Il modello per la domanda e il testo dell’avviso sono consultabili sull’albo pretorio del Comune e al link https://new.comune.grosseto.it/web/novita/distributori-automatici-avviso-di-indagine-di-mercato/.