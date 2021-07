Coronavirus Toscana: picco di nuovi casi, oggi sono 306

FIRENZE – I nuovi casi registrati in Toscana oggi sono 306 (ieri 169) su 11.451 test di cui 7.089 tamponi molecolari (ieri 6.052) e 4.362 test rapidi (ieri 5.335). Il tasso dei nuovi positivi è 2,67% (5,5% sulle prime diagnosi).

I vaccini attualmente somministrati sono 3.674.493.

Nel grafico i nuovi casi giornalieri suddivisi per età e province.



Nella tabella i dati dei nuovi positivi per comune. In provincia di Grosseto ci sono 31 nuovi casi: 18 a Grosseto, 3 a Follonica, 1 a Seggiano, 1 a Montieri, 1 a Santa Fiora, 1 a Civitella Paganico, 1 a Magliano in Toscana, 1 a Manciano, 2 a Orbetello, 1 a Roccastrada e 1 a Monte Argentario.