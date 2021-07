Coronavirus: in Italia 4.259 nuovi casi. Era da maggio che non superavano quota 4mila

GROSSETO – Sono 4.259 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 3.558): era dal 27 maggio scorso che non si superavano i 4mila nuovi positivi in un giorno. 21 invece i morti (ieri 10), che fanno salire il totale dei decessi da inizio pandemia a 127.905. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

235.097 i tamponi processati in un giorno, il tasso di positività sale all’1,8%.

Nelle terapie intensive italiane sono ricoverate 158 persone, sette in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite, nove gli ingressi giornalieri (ieri 11). Nei reparti ordinari, invece, ci sono sono 1.196 pazienti (+2).

I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.297.337. I guariti sono invece 4.118.124, con un incremento di 2.235 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 51.308 (+1.998).