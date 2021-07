Abbonamenti: da oggi pomeriggio spazio alle prelazioni

GROSSETO – Parte ufficialmente questo pomeriggio la campagna abbonamenti dell’Us Grosseto. Dalle 15.30 di oggi, dunque, i tifosi già abbonati lo scorso anno potranno avvalersi del diritto di prelazione rinnovando l’abbonamento, con uno sconto particolare, a Grosseto, Marina di Grosseto o Marsiliana.

L’abbonamento si potrà sottoscrivere, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle 19, nella segreteria dello stadio Carlo Zecchini, sotto la tribuna centrale, oppure al Macron store di Grosseto, in via Santerno 27, al Bar Tamoil di Marsiliana e al Caffè Insolito di Marina di Grosseto, in base agli orari di apertura delle attività. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche nelle ricevitorie e punti abilitati Ciaotickets, su tutto il territorio nazionale. Si potrà pagare in contanti o tramite bonifico bancario, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento al momento della sottoscrizione: l’Iban di riferimento è: IT33J0885114304000000381148.

Per i vecchi abbonati fuori sede, che non potranno quindi rinnovare l’abbonamento entro venerdì 30 luglio, potranno sottoscriverlo in qualunque sede Ciaoticket in Italia o inviando una mail a comunicazione@usgrosseto1912.comcon la ricevuta del pagamento, e il posto da riservare, fatto tramite bonifico in allegato.

Per informazioni è possibile chiamare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle 19, il numero 0564.1768327.

RINNOVO ABBONAMENTO (dal 21 al 30 luglio 2021)

Tribuna vip (con hospitality, sconto 40% sui prodotti, invito eventi)

Intero: 500 euro (opzione sconto 400 euro)

Tribuna centrale

Intero: 300 euro (opzione sconto 250 euro)

Ridotto donne/over60: 200 euro (opzione sconto 170 euro)

Ragazzi 14-18 anni: 160 euro (opzione sconto 140 euro)

Tribuna laterale nord-sud

Intero: 210 euro (opzione sconto 180 euro)

Ridotto donne/over60: 150 euro (opzione sconto 130 euro)

Ragazzi 14-18 anni: 120 euro (opzione sconto 100 euro)

Di padre in figlio (genitore+under14): 170 euro (opzione sconto 150 euro)

Curva nord

Intero: 120 euro (opzione sconto 100 euro)

Ridotto donne/over60: 80 euro (opzione sconto 70 euro)

Ragazzi 14-18 anni: 60 euro (opzione sconto 50 euro)

Di padre in figlio (genitore+under14): 100 euro (opzione sconto 80 euro)

Invalidi sopra il 70%: 10 euro

Under 14: 10 euro

NUOVI ABBONAMENTI (dal 2 agosto 2021)

Tribuna vip (con hospitality, sconto 40% sui prodotti, invito eventi)

Intero: 600 euro

Tribuna centrale

Intero: 350 euro

Ridotto donne/over60: 250 euro

Ragazzi 14-18 anni: 200 euro

Tribuna laterale nord-sud

Intero: 240 euro

Ridotto donne/over60: 170 euro

Ragazzi 14-18 anni: 140 euro

Di padre in figlio (genitore+under14): 190 euro

Curva nord

Intero: 150 euro

Ridotto donne/over60: 100 euro

Ragazzi 14-18 anni: 80 euro

Di padre in figlio (genitore+under14): 120 euro

Invalidi sopra il 70%: 10 euro

Under 14: 10 euro

BIGLIETTI PER LE SINGOLE PARTITE

Tribuna vip

Intero: 50 euro

Tribuna centrale

Intero: 25 euro

Ridotto donne/over60: 20 euro

Ragazzi 14-18 anni: 18 euro

Tribuna laterale nord-sud

Intero: 18 euro

Ridotto donne/over60: 15 euro

Ragazzi 14-18 anni: 13 euro

Di padre in figlio (genitore+under14): 16 euro

Curva nord

Intero: 12 euro

Ridotto donne/over60: 10 euro

Ragazzi 14-18 anni: 7 euro

Di padre in figlio (genitore+under14): 10 euro

Invalidi sopra il 70% e Under14: 1 euro (Solo Curva nord e Tribuna laterale nord e sud)