Vaccini: Johnson & Johnson di nuovo disponibile per gli over 60. Ecco come prenotarlo

GROSSETO – Sul portale regionale vaccini si sono aggiunte delle nuove disponibilità del vaccino monodose Johnson & Johnson.

Le dosi sono riservate alle persone con più di 60 anni. Per prenotare clicca qui.

Per la prenotazione occorre essere residente o domiciliato in Toscana.

Durante la procedura sul portale serve il codice fiscale della persona che richiede il vaccino, il numero di tessera sanitaria, riportato sul retro del documento in basso a sinistra, un numero di telefono e un indirizzo email.