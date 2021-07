unacanzonealgiorno: auguri a Carlos Santana con la sua “Corazón espinado”

GROSSETO – E’ il 20 luglio 1947 e a Autlán de Navarro (Messico) nasce Carlos Santana.

Chitarrista e compositore, ha iniziato a riscuotere consensi tra gli anni settanta e ottanta con il suo gruppo, chiamato semplicemente Santana. Già allora mescolava vari generi, quali salsa, rock classico, blues e fusion. Allora come oggi Santana usava in modo estensivo i suoi assoli di chitarra.

Nel corso degli anni novanta Santana rischiò il declino, scongiurato nel 1999 dall’album Supernatural. Grazie a questo lavoro, il più importante successo della sua carriera, ha fatto conoscere la sua filosofia musicale alle nuove generazioni.

Ha venduto più di 80 milioni di dischi ed è anche considerato tra i migliori chitarristi rock esistenti. La rivista Rolling Stone lo ha inserito nella Lista dei 100 migliori chitarristi secondo Rolling Stone al 20esimo posto.

Nel giorno del suo 74esimo compleanno lo omaggiamo con uno dei suoi più grandi successi: Corazón espinado, contenuta nell’album Supernatural che ha rilanciato la sua carriera.

Testo di Corazón espinado

Vámanos

Esa mujer me está matando

Me ha espinado el corazón

Por más que trato de olvidarla

Mi alma no da razón

Mi corazón aplastado

Dolido y abandonado

A ver, a ver, tú sabes

Dime, mi amor, cuánto amor

Y qué dolor nos quedó

Ah-ah-ah, corazón espinado

Cómo duele, me duele la mar

Ah-ah-ah, cómo me duele el amor

Cómo duele, cómo duele el corazón

Cuando uno es bien entregado

Pero no olvides, mujer, que algún día dirás

Ay, ay, ay, cómo me duele el amor

Ah-ah-ah, corazón espinado

Cómo duele, me duele la mar

Ah-ah-ah, cómo me duele el amor

Ah-ah-ah, corazón espinado

Ah-ah-ah, cómo me duele el amor

Cómo me duele el olvido

Cómo duele el corazón

Cómo me duele estar vivo

Sin tenerte a un lado, amor

Corazón espinado

Corazón espinado

Corazón espinado

Corazón espinado

Corazón espinado

Corazón espinado

Corazón espinado

Corazón espinado

Fonte: Wikipedia.

