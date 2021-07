La LNI Follonica espugna la selezione castiglionese, tris di medaglie e tanta gloria

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Buone prestazioni degli atleti della LNI Follonica alla settima e ultima selezione laser valevole per l’accesso ai campionati nazionali. Nelle acque castiglionesi, a causa delle condizioni meteo è stato possibile disputare solamente una prova che non ha impedito agli azzurri di portare a casa degli ottimi risultati. Fra i 4.7, Edoardo Vignozzi si aggiudica il primo posto assoluto e il primo maschile U16, mentre Nicole Creati giunge seconda assoluta e prima femminile U16. Un risultato ancor più dolce dato che Vignozzi conquista per la prima volta nella sua carriera laserista un podio, da subito nel gradino più alto. Un po’ sottotono Irene Sardella, che non completa il trionfo follonichese chiudendo con un comunque apprezzabile quarto posto.

Fra i Radial, invece, non bene Alessandro Fracassi e Leonardo Creati. Tutta la giornata di regata è stata un braccio di ferro fra grecale e ponente. Il posizionamento del campo di regata, a 200 metri dalla riva, cercava di sfruttare la striscia di grecale da terra, mentre più a largo tirava ponente, con una striscia di bonaccia nel mezzo. Entrambi nei primi posti e staccati dal resto della flotta, alla boa di poppa sono incappati in un buco di vento di cinque minuti che ha permesso al resto della flotta di raggiungerli e superarli, con Fracassi che ha chiuso infine settimo, mentre Creati fuori tempo massimo.

Con questa regata si concludono quindi le selezioni per i campionati giovanili che si terranno a Cagliari fra il 2 e il 5 del settembre prossimo. Sebbene ancora non ci sia ancora l’ufficialità dei selezionati, Sardella e Vignozzi non dovrebbero avere problemi, mentre Nicole Creati risulta essere ancora in dubbio. Fra i Radial, anche Fracassi è già sicuro della partecipazione.