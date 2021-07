GROSSETO – Caldo, sole, clima più secco del solito. Questa la situazione climatica prevista per oggi, martedì 20 luglio in provincia di Grosseto.

Nel capoluogo è previsto un altro leggero aumento delle 20temperature massime, che toccheranno quota 35 gradi; minime, invece, stabili attorno ai 21 gradi.

Vento debole in mattinata, moderato nel pomeriggio, con raffiche che non supereranno i 15 chilometri orari. In calo l’umidità, che non toccherà il 70% nelle ore notturne.

