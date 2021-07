Il Club Nautico Follonica esulta, sei equipaggi nella top 20 al campionato nazionale Feva

FOLLONICA – Risultati da incorniciare per gli atleti del Club Nautico Follonica alla prova del 3° Campionato Nazionale RS Feva svoltasi lo scorso weekend a Riva del Garda.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dai nostri atleti, che affrontavano per la prima volta un contesto lacustre con condizioni di vento difficili da interpretare” ha commentato Nedo Catinelli, allenatore del team del club azzurro che, con i suoi oltre 70 anni di vita, è il più antico circolo velico di Follonica e tra i primi sorti nel dopoguerra.

“I ragazzi si sono impegnati duramente, e sono riusciti a mantenere un livello atletico costante anche in quest’anno così complicato dalle restrizioni imposte all’attività sportiva per via del Covid-19” ha continuato Catinelli.

Questo il bottino dei velisti follonichesi: la classifica alla fine delle otto regate disputate tra sabato 17 e domenica 18 luglio, ha visto ben 5 dei 6 equipaggi costituenti il team CNF entro le prime 20 posizioni su 60 partecipanti e rafforzare la propria scalata nella classifica generale del campionato che vede addirittura il duo Gesi/Simoni insidiare l’ultimo gradino del podio con pochi decimi di punto di distanza.

Ottima, come dicevamo, la prestazione nelle prove che si sono svolte sul Garda che hanno visto i seguenti risultati: Bicocchi/Scarpellini 4 posto; Del Bimbo/Del Bimbo, 10 posto; Gesi/Simoni, 13 posto; Corsi/Lavagnini 15 posto; Spadini/Ontani, 17 posto; Bocciardi/Bocciardi, 39 posto.

“Come Circolo, il nostro intento è, da sempre, quello di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per lo sport, la vela e questo splendido mare – ha concluso Catinelli – ma devo riconoscere, come allenatore, che è una grande soddisfazione muoversi con una squadra così numerosa di ragazzi che, oltre a divertirsi, riescono a crescere e a raccogliere ottimi risultati agonistici”.