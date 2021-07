Gli anziani sono meno soli: nasce “Pronto Badante”, il progetto che sostiene le famiglie

GROSSETO – Pronto Badante è il progetto della Regione Toscana pensato per dare sostegno alle famiglie delle persone anziane nel momento in cui si presenta, per la prima volta, una situazione di fragilità.

Per illustrare il servizio nel dettaglio e le modalità di richiesta e attivazione, UmanaPersone, la rete di cooperative toscane, insieme alla cooperativa Uscita di Sicurezza, capofila del progetto Pronto Badante per la provincia di Grosseto, realizzato con i soggetti partner cooperative Cuore, Quadrifoglio e Di Vittorio, in collaborazione con Esculapio, le cooperative Cuore e Quadrifoglio, ha organizzato un evento online, in calendario per giovedì 22 luglio, alle 15.

L’incontro, che si terrà in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, servirà per illustrare il progetto.

Con Pronto Badante, infatti, i familiari di una persona anziana fragile possono chiamare il numero verde 800 59 33 88 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19,30 e il sabato dalle 8 alle 15). Un operatore specializzato fisserà un appuntamento a casa della persona interessata, entro le 48 ore dalla chiamata, per valutare insieme ai professionisti, avere un punto di riferimento sui percorsi socio-assistenziali presenti e ricevere un sostegno economico per l’attivazione di un rapporto di assistenza familiare con una badante.

L’operatore incaricato, infatti, potrà informare e orientare la persona anziana e la famiglia sui servizi territoriali presenti e sugli adempimenti amministrativi necessari e, in presenza di alcune condizioni, potrà supportare nell’accesso allo sportello Punto Insieme, dedicato alla non autosufficienza.

L’incontro di giovedì potrà essere occasione, per le persone interessate, di ricevere chiarimenti utili per conoscere al meglio questo servizio di supporto.

Per partecipare alla videoconferenza è sufficiente collegarsi alla piattaforma Zoom attraverso questo link: https://bit.ly/2VPzhwD

Per informazioni è possibile scrivere a: prontobadante@uscitadisicurezza.grosseto.it