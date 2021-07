Covid, sindaco: «Tanti casi con pochi tamponi. Rischio diffusione pandemia. Serve attenzione»

GROSSETO – «Non siamo ancora fuori pericolo» a dirlo il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna a margine di una conferenza stampa in Comune.

Il primo cittadino ha ricordato come in Maremma circolino due varianti «Che spaventano. La nostra provincia è sempre stata tra quelle meno colpite rispetto a tante altre realtà. Ad esclusione di una settimana in cui avevamo numeri da zona rossa».

«Purtroppo invece proprio da noi i numeri di positivi sono in aumento. Forse anche a causa della vastissima affluenza turistica che sta interessando la Maremma. Non abbiamo mai avuto così tante presenze, siamo al doppio delle presenze nello stesso periodo dello scorso anno, forse mai così tanti negli ultimi 30 anni».

«Forse quindi anche per questo Grosseto sta registrando una percentuale di positivi molto alta, anche a fronte dei pochi tamponi fatti, rispetto ai casi che invece sono molti».

Per questo il sindaco chiede attenzione per non aumentare il «rischio di diffusione della pandemia».