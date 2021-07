Bambino colpito da una sbarra di ferro, Culicchi: «Amministrazione sorda alle richieste dei cittadini. Pensano solo ai selfie»

GROSSETO – Leonardo Culicchi, candidato a sindaco di centrosinistra e M5S, interviene sull’episodio di cronaca che ha visto protagonista involontario un bambino di 10 anni: «Intanto voglio mandare un abbraccio e un augurio di pronta guarigione al piccolo, coinvolto in questo spiacevole e doloroso incidente».

«Per il resto il compito di un sindaco è anche quello di garantire la sicurezza dei cittadini». Culicchi prosegue: «Il sindaco, da ormai cinque anni, è quotidianamente impegnato nell’arte dei selfie. Ora, agli scatti fotografici e al perpetuo taglio del nastro, ha aggiunto l’asfalto elettorale: cantieri ovunque. Dimentica però, il sindaco, di vigilare sulle zone degradate della città. Ce ne sono, purtroppo. E molte».

«Ecco che qui si scopre, ancora una volta, che i selfie non servono a nulla se non a gonfiare l’ego di chi li diffonde. Alla mancata presa di responsabilità dell’attuale amministrazione» Culicchi aggiunge ulteriore rammarico: «L’aspetto che mi fa più rabbia è il silenzio alle richieste di messa in sicurezza della zona da parte dei cittadini. Significa che l’amministrazione Vivarelli Colonna, oltre ad avere una visione miope della città, è anche sorda».