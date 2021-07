unacanzonealgiorno: oggi si balla con gli 883 sulle note di “Nord sud ovest est”

GROSSETO – E’ il 19 luglio 1993 e Nord sud ovest est degli 883 è in vetta alla Hit parade.

Con questo brano gli 883 partecipano nell’estate del 1993 al Festivalbar, vincendo la sezione album della kermesse canora.

Il singolo Nord sud ovest est fu tradotto in spagnolo dal gruppo messicano Kairo nel 1994 sotto il nome En los espejos de un café e divenne un successo immediato in America Latina e in Spagna.

La canzone descrive letteralmente un viaggio che il protagonista compie per trovare la sua amata perduta, in una ambientazione da film western messicano, con suoni e ritmiche sudamericaneggianti. In realtà il testo parla anche metaforicamente della ricerca del senso della vita, del ritrovare se stessi, come se fosse un viaggio, senza sapere quale sia la meta, né se l’obiettivo sarà mai raggiunto (anche perché, a volte, tale obiettivo non è chiaro neppure a chi lo sta inseguendo). In questo senso il brano è emblematico delle canzoni del secondo album degli 883 che parlano tutte di evasione, di viaggio e di ricerca di se stessi, tema che riemergerà anche in altre canzoni di Max Pezzali, soprattutto dopo aver intrapreso la carriera solista.

Testo di Nord sud ovest est

Ma perché sei andata via?

Mi son persa nella notte

Perché non m’hai detto che non eri mia?

Non lo so

Sarà il vento o sarai tu

La voce che risponde ai miei perché?

Uh oh uh oh uh oh

Dai galoppa più che puoi

Corri vai non ti fermare

Che di strada ce n’è ancora tanta sai

Sì lo so

Vedo una cantina che

Mi potrà toglier sete e polvere

Uh oh uh oh uh oh

Lancio qualche peso al cantinero

Che non parla mai

Accanto a me c’è un gringo, uno straniero

Mi chiede “Man, dove vai?”

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

E forse quel che cerco neanche c’è

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

Starò cercando lei o forse me?

Tra deserto e prateria

Ma perché ti sei fermato?

Ero stanco ed affamato, amica mia

Sì lo so

Le capanne, una tribù

Dal basso lo stregone guarda in su

Uh oh uh oh uh oh

“Uomo bianco, vieni qui”

Stai attento non ci andare

“Posso leggerti il futuro se lo vuoi”

Di’ di no

Gli sorrido dico, “Okay”

Nei sassolini osserva i fatti miei

Uh oh uh oh uh oh

Viso pallido, ti sta ingannando

Non la troverai

Sono mesi che stai cavalcando

Dimmi dove andrai

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

E forse quel che cerco neanche c’è

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

Starò cercando lei o forse me?

La città è in festa e tu

Finalmente sei arrivato

Hai lo sguardo scuro non mi guardi più

Sì lo so

Il caballero accanto a te

Perché ti sta abbracciando e guarda me?

Uh oh uh oh uh oh

Accarezzo un po’ la colt

Dio ti prego non lo fare

Poi mi giro, guardo il cielo, dove andrò?

Adios, mi amor

Ballan tutti intorno a me

Sotto i colori delle lampade

Uh oh uh oh uh oh

Ed il vento mi sta sussurrando

“Non ti fermerai

C’è qualcuno che ti sta aspettando

Tu sai dove andrai”

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

E forse quel che cerco neanche c’è

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

Starò cercando lei o forse me?

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

E forse quel che cerco neanche c’è

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

Starò cercando lei o forse me?

