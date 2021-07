Crescono ancora i casi di variante Delta in Maremma: ce ne sono altri 28

GROSSETO – Prosegue la diffusione della variante Delta in provincia di Grosseto. Così come era accaduto qualche giorno fa, nell’ultima rilevazione sono stati individuati 28 nuovi casi, a dimostrazione che la Delta è ormai la variante dominante anche in Maremma.

Si tratta di casi sequenziati dalla Asl tra il 16 luglio e la giornata di oggi. Giovedì 15 luglio la Asl aveva comunicato 17 casi di variante Delta, il lunedì precedente invece erano 18. Una tendenza che rimane in crescita e che corrisponde al completo azzeramento dei casi di variante Inglese che è letteralmente scomparsa dopo essere stata la più diffusa per mesi.

Ad oggi l’unica altra variante presente in provincia di Grosseto è quella Colombiana: 3 sono i nuovi casi registrati; l’ultima volta erano stati 6. Anche in questo caso la variante Colombiana, molto più rara rispetto alla Delta, dovrebbe piano piano scomparire perché meno contagiosa.

In totale, a livello della Asl Toscana sud est, cioè nelle tre province di Grosseto, Siena e Arezzo, la situazione delle varianti mostra una predominanza della Delta con 62 casi. Ci sono anche 9 casi di variante Inglese e 3 di quella Colombiana che è presente in Maremma.