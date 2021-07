Cresce l’università a Grosseto: parte il corso per esperto in materiali innovativi

GROSSETO – Il Polo Universitario Grossetano amplia la propria offerta formativa ospitando un corso ITS presentando oggi in Comune.

L’eccellenza nel panorama dell’offerta formativa italiana è rappresentata dagli “Istituti Tecnici Superiori – Its”: Fondazioni promosse dal Ministero dell’Istruzione, e dalle Regioni come scuole di alta formazione per facilitare lo sviluppo economico dei settori nazionali più competitivi.

Oltre alla finalità di fornire alle imprese tecnici altamente qualificati, gli Its si propongono di promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione e sostenere il trasferimento tecnologico alle imprese del settore.

Il corso forma la figura di Tecnico Superiore di processo prodotto fortemente competente nell’ambito dell’alta sartoria uomo e donna.

Il corso mira alla formazione di una figura professionale di natura premanageriale di modellista-prototipista esperto di materiali innovativi. Il modellista -prototipista ha il compito di sviluppare un modello o prototipo del prodotto da realizzare, interpretando lo schizzo dello stilista. L’obiettivo principale consiste nell’intermediazione tra l’idea dello stilista e la realizzazione seriale o sartoriale del prodotto. La figura professionale formata ha quindi la responsabilità di contribuire alla razionalizzazione del prodotto, attraverso la conoscenza anche di M

materiali innovativi (sostenibili e tecnologici), fino alla costruzione della sua vendibilità.

La Fondazione Istituto tecnico superiore M.I.T.A. (Made in Italy Tuscany Academy) di Firenze organizza il corso destinato a 25 giovani, di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 anni e i 30 anni (non compiuti) in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o che hanno frequentato un percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale (IEFP) integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS della durata di 1 anno.

Il corso si avvale di docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, dell’Università e della Ricerca, della scuola secondaria di II grado .

Il percorso prenderà avvio entro il 30 ottobre 2021 e avrà una durata complessiva di 4 semestri per un totale di ore 2000 di cui ore 800 di stage con il supporto di aziende di riferimenti locali, RRD Toscano, Nello Santi, Cru.Le. Le attività d’aula si svolgeranno prevalentemente a Grosseto presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano e/o in laboratori specifici dei distretti industriali per la produzione. Le attività formative si svolgeranno dal lunedì al venerdì con moduli didattici della durata giornaliera compresa tra 4 e 8 ore.

“L’Amministrazione comunale sostiene la Fondazione Polo Universitario Grossetano nel suo lavoro di ricerca e formazione di alto livello. Crediamo fermamente nel profondo valore formativo di questa istituzione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla cultura Luca Agresti – e nell’importanza di avere nella nostra città un centro universitario che punta sulle vocazioni del territorio, come ambiente, turismo, beni archeologici e culturali. La collaborazione con la Fondazione è per noi motivo di orgoglio e ringraziamo la presidente Gabriella Papponi Morelli per le numerose iniziative che organizza; questa nuova offerta formativa ci rende particolarmente orgogliosi, oltre che per il prestigio del corso Its, anche perchè consente lo sviluppo del percorso formativo a stretto contatto con le realtà produttive del nostro territorio. Ringraziamo infatti RRD, Nello Santi, Toscano e Cru.Le che ospiteranno i corsisti per gli stages”.

“La Fondazione Polo Universitario Grossetano ha il ruolo di stimolare la crescita culturale, sociale ed economica della comunità erogando alta formazione: con il corso Its per modellista – prototipista ed esperto di materiali innovativi e la possibilità per gli studenti di svolgere stages presso prestigiose aziende maremmane la nostra struttura si lega ancora di più con il territorio contribuendo alla sua crescita. Il corso Its che si svolgerà presso la nostra sede ha uno straordinario valore perché, oltre essere professionalizzante, guarda al futuro dell’industria manifatturiera, da sempre elemento d’orgoglio della produzione italiana” ha commentato la presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano Gabriella Papponi Morelli.