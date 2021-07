Coronavirus, tre nuovi positivi in Maremma, un guarito e nessun degente in rianimazione. 144 casi totali

GROSSETO – Sono tre i nuovi positivi al Coronavirus in Maremma su 123 tamponi. Lo comunica la Asl Toscana sud est nel consueto report che riporta i tamponi il cui risultato è giunto sino alle 14 di oggi (mentre il report regionale arriva sino alla mezzanotte). Al momento i positivi in tutta la provincia sono 144. Si registra anche una nuova guarigione.

In tutta la Asl sud est (Arezzo quattro, Siena nove, Grosseto tre) sono 16 i nuovi positivi totali. I nuovi positivi riguardano Castiglione della pescaia, Grosseto e Monte Argentario e rientrano nella fascia d’età 0-34 e 50-64. I ricoverati al momento sono nove (nessuno in rianimazione) e 133 si trovano al proprio domicilio. 152 coloro che si trovano in quarantena per contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 16 Provincia di Arezzo 4 Provincia di Siena 9 Provincia di Grosseto 3 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 1 2 1 Grosseto 1 1 1 Siena 1 6 1 1 Totale USL 3 9 1 2 1

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 11 lug Lunedì 12 lug Martedì 13 lug Mercoledì 14 lug Giovedì 15 lug Venerdì 16 lug Sabato 17 lug Domenica 18 lug Lunedì 19 lug Arezzo 5 9 4 17 7 9 12 11 4 Siena 9 2 2 9 16 13 19 17 9 Grosseto 4 2 4 10 10 9 9 15 3 Totale Asl Tse 18 13 10 36 33 31 40 43 16

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Castiglione della Pescaia 1 Grosseto 1 Monte Argentario 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 2 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 9 TI Misericordia Grosseto 0

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 180 Provincia di Siena 280 Provincia di Grosseto 123

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 168 Provincia di Siena 142 Provincia di Grosseto 144

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 111 Provincia di Siena 133 Provincia di Grosseto 133

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 258 Provincia di Siena 263 Provincia di Grosseto 152

Guariti Provincia di Arezzo 1 Provincia di Siena 0 Provincia di Grosseto 1