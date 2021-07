Cade dalla sua moto: centauro trasferito in ospedale

PITIGLIANO – Una brutta caduta per un centauro che ha perso il controllo della sua moto è capitata ieri mattina al chilometro 9 della strada statale 74 tra Pitigliano e Manciano.

Il motociclista, per cause in corso di accertamenti, è scivolato e caduto sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti subito i soccorsi con l’equipaggio dell’auto medica di Pitigliano e della Croce rossa di Pitigliano.

Il paziente è stato trasportato al pronto soccorso di Grosseto. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco.