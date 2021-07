amministrative2021, quinta settimana di rilevazione. Quale candidato sindaco sceglieresti? VOTA

GROSSETO – Appuntamento con il quarto sondaggio de IlGiunco.net in vista delle elezioni amministrative di questo autunno nel Comune di Grosseto.

Il periodo – Il sondaggio sarà aperto da oggi, lunedì 19 luglio, a domenica prossima, 25 luglio.

La domanda – Quale candidato sindaco votereste alle amministrative del comune di Grosseto? A questa risposta potete scegliere una delle opzioni che abbiamo indicato, cioè i nomi dei candidati attualmente in campo. Li abbiamo messi in ordine alfabetico.

Nota bene: Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.

