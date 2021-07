amministrative2021 – I risultati del quarto sondaggio: Pizzuti resta al primo posto

GROSSETO – Appuntamento con la quarta settimana di sondaggio lanciato da IlGiunco.net in vista delle elezioni amministrative di questo autunno nel Comune di Grosseto.

Per la terza settimana Valerio Pizzuti, candidato sindaco del Polo liberale e riformista – forza politica formata da Psi, Italia viva e Azione -, mantiene la prima posizione e continua ad avanzare, staccando gli avversari di oltre 50 punti percentuali. Nelle rilevazioni della scorsa settimana (12-18 luglio), Pizzuti guadagna il 69,2% delle preferenze (+10,6%), risultando totalmente isolato dal resto dei candidati.

Se uno scenario simile si realizzasse al momento delle elezioni, il candidato diventerebbe automaticamente sindaco, e sarebbe escluso il ballottaggio. Quest’ultimo, invece, scatterebbe nel caso in cui nessun candidato sindaco raggiungesse la maggioranza assoluta dei voti validi (50%+1).

Al secondo posto, con il 15% delle preferenze (-1,7%), troviamo l’attuale sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in corsa per il centrodestra. Con il 12,1% dei voti (-5,1%), lo segue il candidato del “centrosinistra stellato” Leonardo Culicchi.

Al quarto posto Emanuele Perugini (Polo civico), che passa dal 3,4% all’1,9% delle preferenze, seguito da Dario Bibbiani (Pci) e Carlo Vivarelli (Italexit), entrambi allo 0,9% dei voti.

SUL SONDAGGIO

Al sondaggio di questa settimana hanno partecipato 107 utenti, la scorsa settimana 174. Ricordiamo che con i moduli di Google, che raccolgono i voti del nostro sondaggio, è ammessa un’unica risposta per account.

La rilevazione è stata fatta nel periodo che va dal 12 al 18 luglio.

La domanda – Quale candidato sindaco votereste alle amministrative del comune di Grosseto? A questa risposta potevate scegliere una delle opzioni che abbiamo indicato, cioè i nomi dei candidati attualmente in campo. Li abbiamo messi in ordine alfabetico.

Nota bene – Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.

VOTA IL NUOVO SONDAGGIO QUI