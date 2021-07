A settembre si corre con il Rotary: sarà Vivarelli Colonna ad aprire la “corsa camminata”

GROSSETO – Tra le iniziative messe in atto dal Rotary Club Grosseto c’è anche quella che avrà luogo nel capoluogo maremmano il prossimo 19 settembre, organizzata in collaborazione con i Clubs Maremma 1 di Orbetello Costa d’Argento, Monte Argentario e Pitigliano Sovana Sorano, grazie anche all’assistenza del Team Marathon Bike di Grosseto.

Il primo cittadino, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, concederà lo start alla “corsa camminata” di un miglio ideata dall’organizzazione umanitaria e patrocinata dallo stesso Comune, che intende diffondere l’ideale del servire in quanto opportunità per interesse sociale. Al Sindaco di Grosseto il Rotary Club ha consegnato il giorno 16 luglio scorso, in occasione del concerto del Maestro Antonio di Cristofano, il pettorale “Run to Serve” con il numero 1 che sarà indossato durante l’iniziativa nel teatro dei Bastioni di Grosseto.

Con duplice scopo si intende stimolare l’attività e l’esercizio all’aria aperta e raccogliere utili fondi che lo stesso Rotary Club concederà interamente ai Sindaci dei Comuni interessati all’iniziativa, affinché possano essere redistribuiti a sostegno di chi è stato maggiormente colpito dalle conseguenze della pandemia.