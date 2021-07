Coronavirus: 243 nuovi casi in Toscana. Le anticipazioni di Giani

GROSSETO – Oggi i nuovi casi registrati in Toscana sono 243 su 10.190 di cui 5.879 tamponi molecolari e 4.311 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,38% (5,7% sulle prime diagnosi). E sono stati somministrate3.569.014 dosi di vaccino» a dirlo, nella consueta anticipazione di metà mattina il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che riporta i dati raccolti sino alla mezzanotte.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 243. In provincia di Grosseto sono 16 (dunque in crescita anche qui). Una caso a Sorano, quattro a Orbetello, tre a Follonica, uno a Castiglione della Pescaia, e sette a Grosseto.