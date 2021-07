Acat contro la scelta di Asl di far pagare il pasto ai familiari dei degenti

GROSSETO – Anche l’Acat, l’associazione dei club alcologici territoriali interviene sulla decisione dell’Asl sud est di applicare nuove norme per la “fornitura pasti a care givers e accompagnatori di minori”.

«Tale norma – prosegue il presidente Acat Vittorio Cinelli – richiede il pagamento dei pasti alle persone che assistono i loro cari (sia all’hospice che in pediatria) e diviene la condizione alle dimissioni degli stessi. Senza entrare in campo giuridico dove l’art. 32 della nostra Costituzione declina “tutela la salute come fondamentale e ne sancisce la gratuità agli indigenti”, vogliamo far rimarcare l’inaccettabilità di tale scelta in quanto va a colpire persone già duramente provate dagli avvenimenti negativi della vita, poiché non sono in ospedale in vacanza, ma stanno assistendo i loro cari nel momento del trapasso e nel percorso di malattia di un bimbo con tutto lo stress fisico e psicologico che ne consegue».

«Come associazione di volontariato operante sul territorio esprimiamo la nostra ferma condanna a tale provvedimento e ne sollecitiamo il tempestivo annullamento».