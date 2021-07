Nuovo circolo di Fratelli d’Italia: il coordinatore è Giulio Biadi

CIVITELLA PAGANICO – Si è costituito venerdì 16 luglio, il circolo di Fratelli d’Italia Civitella Paganico.

A darne l’annuncio è coordinatore regionale Toscana, Fabrizio Rossi. La presidenza del circolo è stata affidata a Giulio Biadi che sarà affiancato dal vicepresidente Massimiliano Mari e dai consiglieri Veronica Donati, Luca Marzocchi e Francesco Terrosi. Sono già oltre 40 gli iscritti. Come presidente onorario del neo-circolo è stato nominato Giovanni Nannetti, figura storica della destra maremmana.

«La destra torna finalmente a Civitella Paganico con una struttura ben organizzata. – commenta Fabrizio Rossi – Aver costituito un circolo di Fratelli d’Italia in un territorio come questo, dove la destra in passato è stata sempre presente è un segnale molto importante».

«Già in consiglio comunale abbiamo dei nostri rappresentanti – prosegue Rossi –, ma adesso con la struttura territoriale che rappresentata dal circolo di Civitella Paganico, è nostra intenzione coagulare attorno allo stesso le tantissime persone che vedono in Fratelli d’Italia, l’unica forza di destra capace di portare avanti le istanze di questo territorio, per far si che assieme a tutto il centrodestra si possa tornare a governare questo comune».

«Sono davvero orgoglioso, – dice Giulio Biadi – di essere il presidente di questo circolo, per questo ringrazio tutto il partito e Fabrizio Rossi in particolare per avermi scelto. So che è una bella responsabilità. Da oggi, in tutto il nostro comune si respira una nuova aria di speranza. Cercheremo di portare avanti le istanze dei nostri concittadini e affermare i veri valori della destra e di Fratelli d’Italia».