Coronavirus in Italia: 3.121 nuovi casi e 13 morti. I positivi sono 44.491

GROSSETO – In crescita anche oggi i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono 3.121 i nuovi positivi (ieri 2.989) registrati dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute.

Le vittime delle ultime 24 ore sono 13, rispetto agli 11 morti registrati nella giornata di ieri.

Da febbraio 2020 si contano 127.864 morti in Italia.

Secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero della Protezione civile e del Ministero della Salute gli attualmente positivi oggi sono 44.491 (ieri 42.714) mentre le persone in isolamento domiciliare sono 42.218 (ieri 41.465).

Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva, sono 162 (ieri 161), con nove nuovi ingressi (ieri +13), per un totale di ricoveri nei reparti pari a 1.111 (ieri 1.088).

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 244.797 rispetto ai 205.602 di ieri, per un totale di test effettuati da inizio emergenza pari a 74.627.294.

Il tasso di positività è di 1,3 per cento, in calo dello 0,1 per cento rispetto al bollettino di ieri.

Infine il numero delle persone attualmente positive per Regione:

7.078 in Lombardia

7.048 in Campania

6.468 in Veneto

2.968 nel Lazio

2.488 in Emilia Romagna

2.003 in Calabria

1.846 in Toscana

1.699 in Puglia

1.578 in Sardegna

1.454 nelle Marche

949 in Piemonte

939 in Abruzzo

686 in Umbria

547 in Basilicata

293 in Liguria

245 in Friuli Venezia Giulia

159 a Bolzano

128 a Trento

104 in Molise

24 in Valle d’Aosta