unacanzonealgiorno: Giorgio Poi canta “Estate”

GROSSETO – E’ il 16 luglio, siamo nel pieno dell’estate 2021 e la radio passa Estate, vecchio successo di Bruno Martino reinterpretato da Giorgio Poi, diventando la colonna sonora della serie Netflix Summertime.

Il brano, pubblicato nel 1960 e composto da Bruno Martino su testo di Bruno Brighetti, nasce originalmente con il titolo Odio l’estate. Dopo l’interpretazione ironica e dissacrante di un altro grande jazzista italiano, Lelio Luttazzi, che lo trasforma durante un programma televisivo in Odio le statue, nelle successive riedizioni viene semplicemente intitolata Estate. Col tempo la canzone è assurta al rango di standard, entrando a far parte del repertorio di numerosi interpreti internazionali.

Tra le cover, la più celebre è probabilmente l’interpretazione che ne fece João Gilberto; altre versioni sono state incise, tra le tante, da Shirley Horn, Jon Hendricks, Toots Thielemans, Chet Baker, Michel Petrucciani, Chris Botti, Eliane Elias, Arturo Sandoval, Joe Pass, Helen Merrill (1960) inserita nell’EP Helen Merrill sings Italian songs su etichetta RCA Italiana e nell’album del 1991 Helen Merrill in Italy, orchestra diretta da Ennio Morricone, su etichetta Liuto Records, e da artisti italiani come Orietta Berti (2008), Roberta Gambarini, Andrea Bocelli, Sergio Cammariere, Irene Grandi, Mina, Ornella Vanoni, Vinicio Capossela, Giulia Ottonello, Giorgio Poi. Nel 2009 Patrizio Buanne esegue una cover in inglese dal titolo Maybe This Summer per l’album Patrizio. Il 7 giugno 2015 il cantante e produttore norvegese Erlend Øye pubblica la sua versione di “Estate”.

Oggi vi proponiamo la versione di Giorgio Poi.

Testo di Estate

Estate

Sei calda come i baci che ho perduto

Sei piena di un amore che è passato

Che il cuore mio vorrebbe cancellar

Odio l’estate

Il sole che ogni giorno ci donava

Gli splendidi tramonti che creava

Adesso brucia solo con furor

Tornerà un altro inverno

Cadranno mille petali di rose

La neve coprirà tutte le cose

E il cuore un po’ di pace troverà

Odio l’estate

Che ha dato il suo profumo ad ogni fiore

L’estate che ha creato il nostro amore

Per farmi poi morire di dolor

Odio l’estate

Odio l’estate

Tornerà un altro inverno

Cadranno mille petali di rose

La neve coprirà tutte le cose

E il cuore un po’ di pace troverà

Odio l’estate

Che ha dato il suo profumo ad ogni fiore

L’estate che ha creato il nostro amore

Per farmi poi morire di dolor

Odio l’estate

Odio l’estate

Fonte: Wikipedia.

