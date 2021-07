tuttoweekend: cosa c’è da fare in Maremma nel fine settimana? GLI EVENTI

GROSSETO – Con l’arrivo dell’estate e della zona bianca, il fine settimana maremmano sembra tornare alla normalità. Ma cosa c’è in programma per questo weekend? Ecco tutti gli eventi organizzati in Provincia di Grosseto per venerdì, sabato e domenica.

VENERDI’ 16 LUGLIO

“Notte dell’archeologia” – TUTTI GLI EVENTI IN MAREMMA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al Castello di Castiglione della Pescaia c’è il cinema sotto le stelle. Venerdì alle 21.30 sarà proiettato Black Window (QUI LA SCHEDA DEL FILM). Per prenotare e per tutte le informazione consultare la pagina Facebook di Cinema Castello Castiglione della Pescaia. Si consiglia la prenotazione.

FOLLONICA

FOLLONICA – “Tranquilli!” è il titolo dello spettacolo scritto, diretto e interpretato da André Casaca che andrà in scena il 16 luglio alle 21.30 nel giardino del Casello Idraulico di via Roma a Follonica. Assistenti alla regia sono Fabrizio Neri e Teresa Bruno. Le macchine di scena sono di Silvano Costagli e la produzione è del Teatro C’art Comic Education Italia. LINK EVENTO

FOLLONICA – Ogni composizione ha una sua storia, ha un suo perché. I brani sono testimonianze che vivono nel tempo attraverso la musica e le parole, evocano emozioni, colori, spaccati di vissuto, di interiorità, di pensiero: raccontano. “Jazz Tales”, primo appuntamento follonichese con il Grey Cat 2021, è un progetto che raccoglie brani dagli standard del jazz ai classici della bossanova. Verranno interpretate alcune tra le composizioni di Mingus, Duke Ellington, Clifford Brown, Antonio Carlos Jobim, Kenny Wheeler e molti altri ancora, in chiave del tutto personale dalla voce calda, duttile ed elegante di Valentina Toni e dalla chitarra di Luca Giberti musicista virtuoso e poliedrico. Quello di sabato 9 luglio è il primo appuntamento con “Follonica suona il jazz”: sempre alla sala Leopoldina, venerdì 16 luglio sarà presente il trio “Walking” formato da Raffaele Pallozzi, Rossano Gasperini e Luciano Malucchi. Venerdì 23 luglio, invece, si prosegue con il progetto “Round About Fusion” di Riccardo Butelli, Tommaso Mannelli, Matteo Miles Vanacore e Luca Tonini. Inizio del concerto ore 19. Ingresso con degustazione 2 euro – prevendite online su eventimusicpool.it. LINK EVENTI

GROSSETO

GROSSETO – L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna ad esibirsi venerdì 16 luglio alle ore 21.15 nel giardino dell’archeologia. LINK EVENTO

GROSSETO – Clorofilla arriva al cinema nel chiostro di Grosseto. Grazie a M.Arte e Kansassiti, la storica rassegna di cinema promossa da Legambiente, ha trovato anche quest’anno uno spazio dove poter portare alcuni film scelti a rappresentare la nuova “linfa” del cinema italiano. Venerdì 16 luglio alle ore 21.30, appuntamento nello spazio della nuova arena estiva di Grosseto allestita nel chiostro della biblioteca Chelliana (via Mazzini, 36), dove è in programma “Maledetta primavera”, il film di Elisa Amoruso interpretato da Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Manon Bresch, Fabrizia Sacchi. (SCHEDA FILM)

ALBERESE – Che senso ha il mare? Che significato, quale sensazione, quale è l’emozione che ci conduce verso il mare? Il mare ha un richiamo ancestrale che rappresenta un senso tutto suo mentre allo stesso tempo accarezza tutti i nostri sensi. La mostra di pittura “Il senso del mare” porta ad Alberese (Grosseto) quadri di grandi dimensioni che fanno percorrere le numerose strade del mare. Il noto pittore fiorentino Mauro Mannelli, assiduo frequentatore di questo angolo di Toscana, colora ancora una volta la Maremma con nuove opere dedicate al mare e alla natura selvaggia che caratterizza questi luoghi. La mostra sarà visitabile fino a fine settembre. LINK EVENTO

ROSELLE – Al via dal 16 al 18 luglio (ingresso gratuito – prenotazione consigliata) la terza edizione di Roselle Archeofilm – Premio “Fioravanti”. Tre serate sotto le stelle a tu per tu con le vicende più appassionanti del nostro passato. LINK EVENTO

ROSELLE – L’Estate rosellana torna ad animare l’anfiteatro romano di Roselle con numerosi eventi patrocinati dal Comune. Giunta alla 36esima edizione, ancora una volta la rassegna realizzata dall’associazione culturale Polis 2001 propone spettacoli diversi tra loro, per un cartellone interessante e particolare. Si parte il 4 luglio con “Il portico della felicità” di Renzo Ricchi, prima nazionale con 4 giovani attori al debutto, per la regia di Francesco Tarsi con l’assistenza di Ilaria Urciuoli. Il 10 luglio va in scena “Tutto in testa” di Caterina Zotti, il 17 luglio tocca ad “Assaggi d’amore” di Francesco Tozzi e il 31 luglio è la volta di “Assassinio nella cattedrale” di T. S. Eliot per la regia di Francesco Tarsi. Ad agosto appuntamento il 6 con l’anteprima di “Come vi piace” di William Shakespeare per la regia di Giacomo Rosselli e Guido Targetti, in replica il 9, l’11, il 13 e il 16. LINK EVENTO

MANCIANO

MONTEMERANO – L’Accademia del Libro propone due nuovi appuntamenti alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano (Manciano). Venerdì, 16 luglio, alle ore 18 il comandante Gennaro Arma presenterà il suo libro “La lezione più importante. Quello che il mare mi ha insegnato”. LINK EVENTO

SATURNIA – Un racconto per immagini attraverso i colori e i luoghi più noti della Maremma, questo è il filo conduttore della mostra “Maremma. Paesaggi 1870-2020” che s’inaugura il 27 giugno alle ore 18 al Polo Aldi di Saturnia in Piazza Vittorio Veneto 19. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 27.6.2021 al 9.1.2022. LINK EVENTO

MAGLIANO IN TOSCANA

MAGLIANO IN TOSCANA – E’ stata inaugurata il 10 luglio, e proseguirà fino a domenica 18, nella Galleria d’arte contemporanea Arti in Corso a Magliano in Toscana, la mostra “E quindi uscimmo a riveder le stelle” del fotografo Federico Giussani, curata dall’Associazione Arti in Corso che l’ha organizzata ed offerta, come contributo, al Comune di Magliano per l’estate Dantesca. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Apre i battenti venerdì 9 luglio (fino al 31 dicembre), alle 17, la mostra fotografica allestita nella biblioteca comunale di Massa Marittima dal titolo “Due donne in viaggio”, organizzata dall’archivio contemporaneo stampa d’arte fotografica, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima. In esposizione i bellissimi scatti fotografici di due professioniste di caratura internazionale: Olimpia Hruska ed Ewa Mari Johansson. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA – La mostra personale di Andrea Michele Landini presenta opere fotografiche dove l’artista si confronta con i fuochi d’artificio lavorando per sottrazione e allo spettatore rimane solamente da ammirare la bellezza estetica della fotografia che porta a pensare che queste immagini abbiano le caratteristiche della xilografia. Il nero del cielo si fa inchiostro e il bianco si fa incavo. La mostra Luci e ombre si tiene dal 3 luglio al 22 luglio alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima con apertura giornaliera dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Inaugurazione sabato 3 giugno ore 18.00. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA – Dal 9 luglio tutti i venerdì del mese, la Biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima organizza i laboratori creativi per bambini dai 6 ai 10 anni, nell’ambito del ciclo di eventi “Una biblioteca piena di sorprese, speciale estate.” I laboratori si svolgeranno nel cortile della biblioteca nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. venerdì 16 luglio, alle ore 17, “Un mare soffiato”. Utilizzando la tecnica del soffio i bambini realizzeranno un mare pieno di pesciolini. Portare l’astuccio da casa. LINK EVENTO

VALPIANA – Il blues sbarca alla Ferriera di Mezzo a Valpiana.

Venerdì 16 luglio alle 19,30 Sergio Sgrilli nei suoi ormai collaudati dialoghi in Ferriera incontra Michele Crestacci, attore comico e drammatico, co-auture dei monologhi di narrazione di celebri personaggi livornesi come Modigliani, Caproni, Picchi e Mascagni oltre che di spettacoli di improvvisazione comica. Crestacci lavora nel mondo del cinema e del teatro, è apprezzato dal pubblico per i suoi racconti coinvolgenti e appassionanti, ricchi di emozioni, capaci di commuovere e divertire allo stesso tempo di rinnovarsi e sorprendere anche dopo centinaia di repliche: riesce a far vivere luoghi mai visti attraverso le sue immagini, alternando la magia della poesia a quella della risata. La formula è quella ormai collaudata, si arriva alle 19,30 con cocktail di benvenuto, poi la performance e dopo lo spettacolo cena con l’artista all’azienda La Novella. Per informazioni su costi e prenotazioni per entrambe le serate (numero chiuso a 99 persone) 0566.919005. LINK EVENTO

MONTE ARGENTARIO

PORTO SANTO STEFANO – Si apre il 15 luglio alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano la mostra di Roberto Aguerre “Riflessi dell’Argentauro”. Orari di apertura 15-31 luglio: dalle ore 18,30 alle ore 23,30 – orari 1 – 3 agosto: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle ore 18,30 alle ore 23,30. LINK EVENTO

PIOMBINO

PIOMBINO – Dopo una serata inaugurale all’insegna della grande musica internazionale, 20Eventi continua con tre serate dedicate ai musicisti piombinesi: venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio gli allievi delle tre scuole di musica cittadine si esibiranno sul palco del Festival in Piazzale d’alaggio. IL PROGRAMMA QUI

ROCCASTRADA

ROCCASTRADA- Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna a Roccastrada “Piazze di Cinema”, la rassegna cinematografica itinerante sotto le stelle che animerà l’estate, toccando le piazze del capoluogo e delle sue frazioni: da Sticciano a Torniella, da Piloni a Sassofortino, da Montemassi a Roccatederighi fino a Sticciano Scalo e Ribolla.

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.30, con ingresso libero. Gli appuntamenti con il cinema sotto le stelle. La rassegna prenderà il via venerdì 16 luglio da Largo Garibaldi a Roccastrada con “Ma cosa ti dice il cervello” una commedia italiana del 2019 del regista Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi e Remo Girone: un film che intende raccontare la realtà con la quale gli italiani si confrontano ogni giorno, abituandosi al peggio e facendosi andare bene qualunque cosa. LINK EVENTI

SCARLINO

SCARLINO – Quattro serate dedicate alla natura con ospiti d’eccezione.

Da venerdì 16 luglio il Comune di Scarlino in collaborazione con il naturalista Giacomo Radi, l’associazione culturale LabOnt, l’università di Torino e con il patrocinio del Parco delle Colline Metallifere, organizza la rassegna “Le notti della natura” dedicata alla biodiversità, in particolare alle peculiarità della flora e della fauna della Maremma. LINK EVENTI

SABATO 17 LUGLIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

VETULONIA – La mostra “Taras e Vatl. Dèi del mare, fondatori di città”, inaugurata lo scorso 20 giugno a Vetulonia (Comune di Castiglione della Pescaia) si arricchisce di preziose novità. Sabato 17 luglio alle ore 19 , entrano in scena al museo civico archeologico Isidoro Falchi importanti reperti prestati dal nucleo tutela della Guardia di Finanza di Roma. LINK EVENTI

GROSSETO

GROSSETO – Dopo il successo riscosso dal progetto di scambio culturale “Giovani musicisti del mondo”, l’associazione culturale Recondite Armonie, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto, presenta gli appuntamenti di luglio “Recondite Armonie d’estate 2021”. Tre concerti dedicati alla musica pianistica che si svolgeranno sabato 17 e domenica 18 alle ore 21 nel suggestivo Chiostro del Convento di San Francesco a Grosseto (piazza San Francesco 2, Grosseto). LINK EVENTO

MAGLIANO IN TOSCANA

MANCIANO

MONTEMERANO – L’Accademia del Libro propone due nuovi appuntamenti alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano (Manciano). Sabato 17 luglio, alle ore 21, il noto studioso del libro antico Lorenzo Baldacchini, vera autorità nel suo campo, parlerà delle prime edizioni a stampa della Divina Commedia tra il Quattro e Cinquecento, i volumi fondamentali che hanno codificato il Poema così come ancora oggi lo leggiamo. LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA

MONTE ARGENTARIO

MONTIERI

MONTIERI – Escursioni in bici per chi ama la natura. Ebike Montieri ha creato un programma estivo all’interno del comune di Montieri. Date in cui potrete vivere il luogo e mettervi in gioco in un qualcosa di differente. 17/18 luglio – #corsoalfemminile con la campionessa Iphy – Irene Savelli (Info e prenotazioni 3283161269). LINK EVENTO

PIOMBINO

SANTA FIORA

SANTA FIORA – “Camilleri e Santa Fiora” è il titolo del libro che sarà presentato sabato 17 luglio, alle 18 e 30, in piazza Garibaldi a Santa Fiora, con la partecipazione dell’autore Roberto Nicorelli e di Luciano Luciani, consigliere comunale con delega alla cultura. LINK EVENTO

DOMENICA 18 LUGLIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

GROSSETO

GROSSETO – Dopo il successo riscosso dal progetto di scambio culturale “Giovani musicisti del mondo”, l’associazione culturale Recondite Armonie, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto, presenta gli appuntamenti di luglio “Recondite Armonie d’estate 2021”. Tre concerti dedicati alla musica pianistica che si svolgeranno sabato 17 e domenica 18 alle ore 21 nel suggestivo Chiostro del Convento di San Francesco a Grosseto (piazza San Francesco 2, Grosseto). LINK EVENTO

MARINA DI GROSSETO – Dopo il forzato stop dello scorso anno in cui l’associazione Cromatica ha collaborato con il neonato “Festival San Rocco”, “Cromatica, tutti i Colori della Musica” in coorganizzazione con il Comune di Grosseto e il supporto della Proloco di Marina e Principina, torna in una versione ridotta. Il concerto di apertura, che come tutti gli altri saranno a ingresso libero, è previsto per il 18 luglio presso la chiesa di San Rocco a Marina di Grosseto alle ore 21.15 e sarà affidato ad una delle composizioni più struggenti mai scritte nella storia della musica, lo “Stabat Mater” di G.B.Pergolesi.

Verrà eseguito dalla soprano Silvia Striato e dal contralto Luana Viciani, accompagnate da una delle formazioni più famose del panorama della musica classica maremmana, l’orchestra da Camera “C.Cavalieri”, diretta dal maestro Laura Bianchi. LINK EVENTO

MAGLIANO IN TOSCANA

MANCIANO

MASSA MARITTIMA



MASSA MARITTIMA – Questa sera si inaugura l’arena estiva del Cinema Goldoni al Chiostro di Sant’Agostino a Massa Marittima. I film verranno proiettati ogni domenica, lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana, ad eccezion fatta per quelle date in cui è già presente un altro evento. Le proiezioni inizieranno alle 21,30 e la biglietteria aprirà alle 21,00. 13, 14, 18 e 19 luglio – Nomadland (TUTTO IL PROGRAMMA QUI)

MONTE ARGENTARIO

MONTIERI

PIOMBINO

PITIGLIANO

PITIGLIANO – In occasione delle Notti dell’Archeologia a Pitigliano, al Museo civico archeologico della Civiltà Etrusca “Enrico Pellegrini”, apre i battenti, domenica 18 luglio, alle 17 e 30, la mostra evento dal titolo “Leoni, Sirene e Sfingi. Animali fantastici etruschi e dove trovarli”. LINK EVENTO

SANTA FIORA

SANTA FIORA – Apre i battenti domenica 18 luglio, alle ore 21.15, all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora, la XXII edizione del Festival internazionale “Santa Fiora in Musica” con il concerto di Italian Brass Band, la più famosa brass band italiana, diretta dal maestro Filippo Cangiamila, a cui seguiranno tra luglio e agosto tanti altri concerti live all’aperto, nel bellissimo contesto del borgo amiatino. LINK EVENTO