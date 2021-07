Torna l’Ape Fiora, il “calessino” per scoprire le vie del centro storico

SANTA FIORA – Dal 17 luglio al 29 agosto torna a transitare per le vie del centro storico L’Ape Fiora, lo speciale Ape Piaggio rosso nella rinnovata ed elegante versione turistica di ape calessino per il trasporto dei passeggeri, pensato dal Comune per i piccoli gruppi di turisti.

Ape Fiora è rosso sgargiante, con l’abitacolo aperto e le rifiniture color panna. Il servizio sarà attivo per le vie del centro storico con partenza da piazza Garibaldi, tutte le settimane dal venerdì alla domenica, nei seguenti orari: dalle 10 e 30 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19 .

Il costo del biglietto è di 3 euro.

«Un mezzo che piace molto ai nostri turisti – commenta il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – forse perché evoca l’atmosfera vintage degli anni sessanta, sicuramente ideale per transitare nei vicoli stretti e più suggestivi del paese. Per questo, come ogni anno, rinnoviamo anche per l’estate 2021 l’appuntamento con l’Ape Fiora».

L’allestimento a calessino è particolarmente gradevole con un telone che protegge i due passeggeri e due comode poltrone nella parte posteriore del mezzo.

Info e biglietti all’ufficio turistico 9.30- 12.30/16.00-19.00 aperto dal lunedì alla domenica