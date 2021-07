Seduta in presenza per il Consiglio provinciale con la presidente delle Pari opportunità

GROSSETO – Si svolgerà in presenza e non online la seduta del 28 luglio del consiglio provinciale. La seduta, in cui si svolgerà l’audizione della presidente della Commissione delle Pari Opportunità della Provincia di Grosseto Cinzia Gravina, sarà a porte chiuse.

«L’audizione avviene su base volontaria con dichiarazioni liberamente espresse dalla presidente della Commissione delle Pari opportunità – afferma la nota della Provincia -. Non è consentita nell’ambito dell’audizione ai Consiglieri formulare domande dirette all’invitata. Il Presidende della Provincia potrà anche su richiesta dei singoli consiglieri chiedere un approfondimento delle libere dichiarazioni rilasciate dalla suddetta Presidente nel corso dell’audizione».