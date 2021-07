Rispettate gli animali marini: l’appello della Lav arriva sulle spiagge della Maremma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Il mare è la loro casa” è il titolo della campagna di sensibilizzazione che LAV ha lanciato per i bambini sulle spiagge maremmane insieme alla cooperativa Airone 09 che si occupa del piano collettivo di salvamento sul litorale del Comune di Castiglione della Pescaia dalla Green Beach del Comune fino alla punta delle Rocchette.

In occasione dell’affissione dei banner sono intervenuti insieme a LAV anche la vice sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, il comandante della Guardia Costiera di Castiglione della Pescaia, Agostino Piscopo, e il presidente della cooperativa Airone 09, Attilio Ganozzi.

Sulle torrette di avvistamento in mare distribuite lungo la costa, le stesse che servono a garantire la sicurezza ai bagnanti, compaiono da oggi oltre 30 banner colorati per ricordare ai bambini e non solo che le acque marine sono popolate da moltissimi esseri viventi da rispettare. Sui banner è presente un QR Code che permette di accedere attraverso lo smartphone a una pagina dedicata del sito www.piccoleimpronte.lav.it con alcuni consigli per un rapporto rispettoso con gli abitanti del mare.

“Spesso durante l’estate vediamo sulle spiagge bambini che catturano pesciolini, granchi e altre creature marine, senza rendersi conto che quel trattamento provoca in molti casi la morte degli animali per diversi fattori, potendo causare sia lesioni fisiche che danni a seguito di sbalzi di temperatura” dichiara Giacomo Bottinelli dell’Ufficio A Scuola con LAV. “Esistono molti modi per vivere il mare senza danneggiare gli animali che lo abitano, come ad esempio fare un’osservazione non invasiva degli animali sia in acqua che sulla spiaggia, sugli scogli o sulle dune. Cercare tracce, fotografare senza toccare, eseguire ricerche che ci permettano di comprendere meglio quali specie sono presenti nella nostra zona… Sono tutti spunti per imparare a comportarsi in modo rispettoso che i bambini possono mettere in pratica”.

“Tutti gli animali del mare devono essere tutelati da attacchi a volte anche non pienamente consapevoli – ha dichiarato Elena Nappi, vice sindaca di Castiglione della Pescaia – e qui a Castiglione la nostra azione di protezione ha portato al ritorno alla nidificazione delle tartarughe marine e di uccelli come il fratino. Per noi questo è un risultato importante che dobbiamo proteggere”.

“Airone 09 ha accolto con piacere questa occasione di educare al rispetto dell’ambiente marino – afferma il presidente della cooperativa, Attilio Ganozzi – e ci siamo resi subito disponibili ad ospitare l’iniziativa di LAV. Tra i nostri compiti sul litorale non c’è solo il salvamento, ma anche il supporto allo sviluppo di una giusta coscienza e di corretti comportamenti e propio ai bambini ci rivolgiamo come interlocutori primari”.

LAV invita bambini e famiglie a visitare la pagina piccoleimpronte.lav.it/il-mare-è-la-loro-casa.

Sul sito gli insegnanti potranno trovare, inoltre, una ampia scelta di prodotti didattici gratuiti per insegnare il rispetto degli animali che fa parte per legge del curricolo di educazione civica.

La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha infatti reintrodotto l’educazione civica nel curricolo scolastico stabilendo che “tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura” (art.3 comma 2).