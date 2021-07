Nuova camminata del sodalizio Salesiani-Podistica Grossetana dal Petriolo a Iesa

GROSSETO – Nuovo progetto per le Polisportive Giovanili Salesiani di Grosseto con la società affiliata Podistica Grossetana Maremmana con le” passeggiate in comune”. Un’idea lanciata dai docenti Pierattoni, presidente della Polisportiva, il tesoriere Rosini e il direttore tecnico Carlotta nell’ambito di un progetto a sostegno del divertimento, della sostenibilità e della salute.

Questa tappa ha avuto come partenza le Terme del Petriolo risalendo verso monte arrivando al fiume Farma per poi fermarsi al “fungo” di stalagmite da dove fuoriesce acqua calda toccando così la località Iesa.

Quattro altre tappe sono in previsione per le due società: Murci, Pietratonda, Roselle, Triana.