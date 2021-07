“Notti sicure”: al via il progetto della Pro loco per la città

FOLLONICA – Parte questa sera il progetto dedicato alle notti sicure di Follonica, proposto dalla Pro Loco e sostenuto economicamente dall’Amministrazione comunale e dalla cooperativa Balneari.

Il progetto prevede un’attività di monitoraggio delle zone del centro e delle spiagge libere del territorio comunale, oltre a tutti quei luoghi pubblici che presentano maggiori rischi di assembramento.

Il progetto è stato presentato dalla Pro Loco guidata dal presidente Michele Cocola e, oltre a rappresentare uno strumento per agevolare la sicurezza dei cittadini durante le ore notturne, risponde anche alle istanze della mozione “Estate sicura 2021” presentata su richiesta della III Commissione Consiliare. La mozione, votata all’unanimità da tutto il consiglio comunale follonichese, voleva infatti promuovere progetti e iniziative finalizzate a garantire un intrattenimento responsabile dei giovani e degli adolescenti, incentivando comportamenti rispettosi nei confronti delle persone e dell’ambiente.

Il servizio prevede l’impiego di alcuni operatori professionali, privi di armi, che passando per le strade e le spiagge, in caso di pericolo, faranno immediatamente una segnalazione alle forze dell’ordine. In particolare il personale si concentrerà nei luoghi più frequentati della città. Gli operatori saranno impegnati nel monitoraggio delle situazioni a rischio e in nessun caso si sostituiranno alle forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura o alla Polizia municipale. Già da questa sera, venerdì 16 luglio, gli operatori inizieranno a svolgere il proprio lavoro e, nella prossima seduta della giunta comunale che si terrà martedì prossimo, l’Amministrazione stanzierà il contributo per sviluppare l’iniziativa che si protrarrà per tutta l’estate.

«Abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa presentata dalla Pro Loco per offrire a Follonica un servizio utile a garantire alla città una vita notturna più sicura e serena – dice il sindaco Andrea Benini – inoltre, grazie al progetto di Anci “Notti di qualità” verrà fornito del materiale informativo per la gestione degli eventi del divertimento giovanile. Un lavoro, questo, che è accompagnato dallo studio delle esperienze europee sul tema, che ha portato alla stesura delle raccomandazioni “Notte di Qualità”: linee guida per la gestione, la programmazione e la promozione del divertimento notturno, nell’ottica della prevenzione, della mediazione sociale, della qualità e della sicurezza degli eventi per tutta la cittadinanza».

«Siamo molto felici che la mozione accolta e controfirmata dal Consiglio comunale diventi realtà – dicono Ilaria Chiti, presidente della III Commissione consiliare, e Charlie Lynn, consigliere promotore della mozione – Allargare il campo dei controlli nel rispetto delle gerarchie istituzionali può rappresentare una nuova frontiera del vivere in sicurezza la città. D’altronde l’impiego degli steward è già applicato per singoli eventi; ora viene allargato alla vita quotidiana con particolare riferimento alle notti estive. Il progetto promosso della Pro Loco è l’esempio di come maggioranza e opposizione, pur nelle differenze, possano, e in alcuni casi debbano, trovare momenti di confronto costruttivo nell’interesse dei cittadini».

«Siamo contenti di aver proposto questo progetto – commenta Michele Cocola, presidente della Pro Loco – dopo gli avvenimenti dell’estate 2020 volevamo offrire a Follonica la possibilità di vivere un’estate più sicura. Abbiamo pensato inoltre che questo progetto potesse dare sostegno al lavoro delle nostre forze dell’ordine, dissuadendo i ragazzi da eventuali comportamenti scorretti in città. Sappiamo che la cosa è stata promossa con entusiasmo da tutto il consiglio comunale di Follonica e anche questo ci rende felici».