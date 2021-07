Moria di pesci, la valvola si rompe e i reflui passano nelle acque bianche. Tecnici al lavoro sino a notte

FOLLONICA – A Follonica i tecnici di Acquedotto del Fiora hanno lavorato fino a tarda notte per ripristinare il corretto funzionamento di una valvola presente in un pozzetto della fognatura nera, la cui rottura è stata all’origine di un passaggio di refluo – in quantità molto contenuta – nella fognatura bianca.

Nel corso della giornata, dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di refluo all’interno di una condotta per lo smaltimento delle acque bianche, l’azienda si è immediatamente attivata, effettuando una serie di controlli ad ampio raggio sulla rete fognaria follonichese. Individuata la causa del fenomeno – di portata contenuta – in una valvola rotta all’interno di un pozzetto, i tecnici di AdF si sono prontamente messi all’opera, concludendo i lavori di ripristino intorno alle 1.30 della notte.

Nel corso della giornata di oggi (16 luglio) inoltre, AdF effettuerà un intervento di pulizia con mezzo autospurgo che interesserà il torrente Petraia.

Due giorni fa, come ha segnalato l’assessore all’ambiente del Comune di Follonica Mirjam Giorgieri “alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di pesci morti nel torrente Petraia, all’altezza del ponte di via Roma. Da subito l’amministrazione si è attivata tramite gli uffici manutenzione e ambiente per individuare e risolvere il problema e analizzare l’acqua per valutarne eventuali criticità”.

“Non appena abbiamo ricevuto la segnalazione dai cittadini ci siamo subito attivati insieme ad AdF e Arpat per risolvere il problema. Ieri mattina sono stata con i tecnici del comune e di Acquedotto del Fiora sul posto e ho avuto modo di incontrare e confrontarmi con alcuni cittadini che hanno evidenziato altre questioni legate alla fognatura. La preoccupazione, vista la morte dei pesci e l’odore molto sgradevole era molta – commenta Giorgieri –. La rottura è stata individuata ieri pomeriggio dopo un intenso lavoro svolto dai tecnici, che ringrazio, e il problema è stato risolto con l’intervento che si è concluso nella notte”.