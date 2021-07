La Maremma, terra di bandiere: qui il turista ha veramente tutto. Ecco la provincia della qualità. MAPPA

GROSSETO – La Maremma si conferma anche per il 2021 terra di eccellenze e di importanti riconoscimenti. Dalla costa all’entroterra, sono tante le bandiere che sventolano sui pennoni dei nostri comuni.

Si tratta di attestazioni di qualità sia per le azioni messe in campo dalle amministrazioni comunali, ma anche per l’attenzione della popolazione e degli operatori economici.

Per agevolare una visione di insieme abbiamo realizzato anche la mappa che trovate qui in bassa. Regina delle bandiere si conferma Castiglione della Pescaia che anche quest’anno è riuscita ad ottenere tutti i riconoscimenti possibili: dalla bandiera blu a quella verde, da quella lilla alle 5 Vele.

Ecco qui riassunto il quadro dei riconoscimenti ottenuti dalle nostre località. Dietro ad ogni bandiera, ogni singolo riconoscimento, c’è il lavoro, a volte lungo anni, delle amministrazioni e degli operatori del settore.

Bandiera Blu: La bandiera blu è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. La Bandiera Blu sventola a Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto per le spiagge di Marina di Grosseto e di Principina a Mare.

Bandiera Verde: la Bandiera verde viene assegnata dai pediatri italiani alle spiagge considerate a misura di bambino. Ecco quali sono in provincia di Grosseto: Castiglione della Pescaia, Follonica, Marina di Grosseto, Principina a Mare, a Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste) – Porto Santo Stefano (Cantoniera – Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda -Pozzarello).

5 Vele Legambinete: è i riconoscimeto che ogni anno viene assegnato da Legambiente e Touring Club Italiano alle località che dal punto di vista della sostenibilità e delle politiche ambientali rispettano tutta una serie di requisiti. In Maremma sono a Castiglione della Pescaia, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica, Costa d’Argento e Isola del Giglio. A Massa Marittima sono state assegnate per il Lago dell’Accesa.

Bandiera Arancione: la Bandiera arancione è un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano (TCI) ai piccoli comuni dell’entroterra italiano (massimo 15.000 abitanti) che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. In provincia di Grosseto sventola a Massa Marittima, Pitigliano, Santa Fiora, Sorano

Bandiera lilla: Il progetto “Bandiera Lilla” è nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni – e presto anche gli operatori privati – che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico. In Maremma sventola a Castiglione della Pescaia