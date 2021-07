Ferri: «Amministrazione deludente? Il Pd ha una bella faccia tosta»

SCANSANO – “E’ il caso di fare alcune precisazioni”, inizia così la risposta di Lorenzo Ferri, assessore allo sport del Comune di Scansano, al Pd.

“Questa amministrazione – spiega – è entrata cinque anni or sono in una situazione in cui il Comune di Scansano era in condizioni praticamente di dissesto: si registrava uno sbilancio di cassa di un milione e 500mila euro e un milione e 800mila euro di residui attivi insussistenti.

Ad oggi lo sbilancio di cassa è stato portato a circa il 60% di quello di cinque anni fa e i residui attivi insussistenti a circa un milione.

A causa dell’1,8 milioni che gravavano all’inizio del mandato, l’amministrazione ha dovuto accantonare circa 250mila euro all’anno, in un bilancio di circa quattro milioni (accantonamento che resta ancora oggi in essere).

E’ solamente grazie all’impegno e alla serietà degli amministratori che siamo riusciti a mettere in piedi alcuni progetti solo in questo ultimo anno (prima, sai com’è, dovevamo quantomeno evitare il commissariamento, cosa tutt’altro che facile):

-inizio costruzione di un parcheggio (che a Scansano serve come l’aria non da cinque anni a questa parte, ma da almeno venti. Evidentemente non è mai stata una priorità delle precedenti amministrazioni) che purtroppo questa amministrazione non vedrà completato, dato che come è ovvio i tempi sono un po’ lunghi;

-ristrutturazione della piazza a Montorgiali che, come è ormai noto, rischia di sprofondare. E’ doveroso chiedere scusa agli abitanti di Montorgiali, ma i motivi del ritardo sono elencati ad inizio post;

– rifacimento dei campini polivalenti a Scansano che dovrebbero essere stati fatti almeno 7/8 anni fa;

– sostituzione di tutte le lampade dei lampioni con LED in ottica di risparmio energetico (almeno 20mila euro/anno) che i personaggi scrittori di questo documento hanno sempre professato, ma non hanno mai attuato;

– altri lavori che non sto qua ad elencare, ma per chi volesse sono disponibile a discuterne, così come tutta la giunta.

Oltre a tutto questo, l’amministrazione ha dovuto fare i conti anche con i tre eletti del Pd che, pur avendo dichiarato il passaggio all’opposizione solo da qualche tempo a questa parte, di fatto hanno agito per tutta la durata del mandato come non appartenenti alla maggioranza; dobbiamo dare atto quindi che la minoranza si è sempre coscienziosamente comportata appoggiando nelle decisioni più importanti l’amministrazione. Se così non fosse stato, il Comune sarebbe stato già da tempo commissariato.

Si deve altresì ricordare che la passata amministrazione (come quella precedente) era di impronta Pd, e c’è inoltre da dire che la situazione economica in cui riversava il Comune è stata sapientemente nascosta dai vecchi amministratori, purtroppo (e questa è una mia colpa) non mi sono sufficientemente documentato “fidandomi” di ciò che dicevano i vecchi incaricati, altrimenti è ovvio che nessuna persona avrebbe mai accettato una carica sapendo che il Comune era praticamente in dissesto.

Alla luce di questo, ci vuole una bella faccia a dire che questa amministrazione è stata “deludente e fallimentare”. Forse perché noi non siamo stati come voi a prendere il cafè con la gente al bar, ma piuttosto a lavorare dentro ad una stanza per risolvere i problemi che voi avevate creato? Forse perché noi, a differenza di voi, abbiamo fatto gli amministratori e non i benefattori per poi lasciare i debiti descritti?

E’ mia speranza che la gente capisca che non bastano i tecnici che lavorano in Comune, ma occorre che l’Amministrazione, ed in particolare il sindaco, sia un tecnico e non un politico, altrimenti ci ritroveremo nelle condizioni di cui sopra.

Purtroppo non ho l’onorevole Luca Sani tra gli amici e quindi non posso taggarlo; se qualcuno lo potesse fare per me gliene sarei grato. Chissà, magari si troverebbe una persona con cui poter parlare di queste cose e magari si dissocerebbe dal “deludente e fallimentare” che hanno scritto questi personaggi”, conclude l’assessore Ferri.