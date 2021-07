Domenica sulle due ruote col Trofeo Filare: in palio il campionato nazionale Uisp

BAGNO DI GAVORRANO – Il ciclismo amatoriale Uisp e Marathon Bike scendono ancora in campo con il Trofeo “Filare” in programma domenica mattina a Bagno di Gavorrano. La manifestazione valida come qualificazione al campionato nazionale Uisp, è patrocinata dalla Provincia di Grosseto e Comune di Gavorrano.

La partenza verrà data alle ore 9 nei pressi del bar “Zio e Zia” di Bagno di Gavorrano. L’arrivo sarà posto alle prime case di Filare di Gavorrano. Il tragitto di 60 chilometri circa, comprenderà 7 giri di un anello di 9 chilometri. Nell’albo d’oro dei vincitori della manifestazione, ci sono Mirco Balducci che si impose nel 2018 e Luca Staccioli che vinse nel 2019.