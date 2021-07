Definiti i gironi di serie A2, ecco le avversarie della Pallamano Follonica

FOLLONICA – E’ stato definito il girone B di serie A2 Nazionale maschile in cui è inserita la Pallamano Follonica Ottica Bracci. Girone più difficile della scorsa stagione, e sicuramente la squadra del neo presidente Marco Gasperini dovrà compiere una vera impresa per confermare il campionato passato dove la società azzurra è stata stabilmente tra la quarta e la quinta posizione.

Le squadre saranno tre abruzzesi (Teramo-Pescara-Italia Campus Italia under 17 con sede a Chieti), tre marchigiane (Cingoli-Camerano-Chiaravalle), tre toscane (Follonica-Prato-Ambra); una sarda (Sassari) ed infine quattro dall’Emila Romagna (Imola-Casalgrande-Bologna United-Bologna 1985).

Fra le società maggiormente accreditate per la vittoria finale, il Cingoli appena retrocesso dalla A1, come sarà molto attrezzata la formazione Nazionale Under 17, che giocherà fuori classifica.

Un gradino sotto visto l’ottimo campionato della passata stagione può esserci il Camerano assieme al Verdeazzurro Sassari che sta costruendo e rinforzando una squadra già molto competitiva.

Il resto sarà da scoprire partita dopo partita, con la consapevolezza che i ragazzi di Mister Matteo Pesci faranno di tutto per ripetersi.