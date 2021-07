Coronavirus in Italia: 2.898 nuovi casi e 11 morti. I positivi sono 42.714

GROSSETO - Continuano a crescere i nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi se ne registrano 2.898 (ieri 2.455). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 205.602 tamponi, quasi 15mila in più di ieri. Sostanzialmente stabile l'indice di positività, che passa dall' 1,3 all'1,4%. Sono invece 11 i morti (ieri nove), per un totale di 127.851 dall'inizio della pandemia.

Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva, sono 161 (ieri 153), con 13 nuovi ingressi (ieri +11); in calo invece i pazienti nei reparti ordinari, che sono in tutto 1.088. Le persone attualmente positive in Italia sono 42.714 (ieri 40.900), mentre quelle in isolamento domiciliare sono 41.465 (ieri 39.658).

Da febbraio 2020 si contano 4.281.214 casi di Coronavirus in Italia, i morti 127.851. I guariti sono invece 4.110.649, con un incremento di 1.070 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 42.714 (+1.814 unità nelle ultime 24 ore). Le persone in isolamento domiciliare sono 41.465 (+1.807).