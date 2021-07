Conad dona l’acqua agli operatori della Cri di Grosseto e Orbetello

GROSSETO – Un nuovo importante gesto di solidarietà: Conad ha scelto di donare delle bottiglie di acqua agli operatori della Croce Rossa italiana di Grosseto e Orbetello.

“Essere al fianco di chi ogni giorno si impegna per aiutare i più bisognosi è per noi un modo per restituire attenzioni ai territori in cui operiamo. – afferma Paolo degli Innocenti, proprietario e socio di Clodia Commerciale la società proprietaria dei Conad di Grosseto e del Conad City di Orbetello – Questa nuova iniziativa nasce nel solco del rapporto che hanno instaurato ormai da tempo i nostri supermercati con il comitato locale della Croce Rossa.”