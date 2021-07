Come riconoscere i funghi: successo per il corso di micologia

SANTA FIORA – Successo con oltre 30 partecipanti per il corso di micologia che si è svolto a Santa Fiora dal 12 al 14 luglio. Il corso è stato organizzato dalla Fondazione Santa Fiora Cultura, in collaborazione con il Comune di Santa Fiora, l’Associazione Gruppi Micologici Toscana, la Regione Toscana e il Centro Regionale di Coordinamento per la Micologia ispettorati micologici delle aziende sanitarie locali della Toscana.

Le lezioni sono state condotte dal professor Massimo Panchetti, presidente dell’associazione micologica Monte Amiata. Ai partecipanti sarà rilasciato dalla Regione Toscana il tesserino di idoneità alla raccolta dei funghi.

“Il fungo è l’alimento principe della cucina locale e fa parte delle nostra tradizione. – afferma Alessandro Ciaffarafà presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura – Sul territorio è ancora diffusa la pratica della raccolta dei funghi e il corso è stato organizzato, proprio per rispondere alle tante richieste che sono arrivate al Comune da parte dei cittadini”.

“Abbiamo a cuore le risorse della nostra montagna ed in particolare il patrimonio boschivo – conclude Ciaffarafà – che è importante valorizzare e tutelare. Questo corso ci consente di perseguire l’obiettivo formando la popolazione affinché l’attività di raccolta dei funghi spontanei sia effettuata seguendo le regole, in modo responsabile, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.”