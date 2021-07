Centri estivi gratuiti: il Comune “regala” un’altra settimana. Ecco come iscriversi

MAGLIANO IN TOSCANA – “Una settimana di centro estivo gratuito, dando la precedenza ai ragazzi che non erano rientrati nelle prime due settimane”. Il Comune di Magliano in Toscana ha deciso un ulteriore investimento per garantire ai ragazzi del territorio un periodo di attività sul mare in collaborazione con la Uisp. Una gratuità che si estende anche la trasporto ed al pranzo.

“Avevamo detto che i centri estivi gratuiti sarebbero stati un premio per i ragazzi e per le loro famiglie che hanno sofferto il periodo Covid ed anche una frequenza a scuola che non è stata continua – afferma la vicesindaco ed assessore al bilancio Mirella Pastorelli- Dopo due settimane di attività e con alcuni ragazzi che erano rimasti fuori dalla graduatoria, abbiamo deciso di estendere di una settimana le attività dando la precedenza a chi era rimasto fuori. Ci sembrava giusto e doveroso, sia per i nostri giovani, che per le loro famiglie”. Le attività, dunque si svolgeranno ancora sul litorale di Albinia.

“Sarà ancora a Uisp a seguire il centro – spiega la vicesindaco Pastorelli- che si terrà al campeggio Maria Chiara nei pressi di Albinia, mentre per il pranzo si sposteranno al campeggio Il Voltoncino. A seguirli sarà il personale qualificato della Uisp. Il bus con i ragazzi partirà da Magliano alle 8,20 ed avrà altri due punti di raccolta, a Montiano alle 8,35 e all’incrocio tra la strada di Talamone e quella di Cupi alle 8,45. Il rientro avverrà partendo dal mare dalle 15,30 alle 15,45”. Molto soddisfatto anche il Sindaco Diego Cinelli.

“Ringrazio gli uffici e la vicesindaco per questa iniziativa – afferma Cinelli- Il Comune vuole in questo offrire un servizio in più sul territorio. Riuscire a prolungare il centro estivo è un traguardo importante e dimostra come il Comune sia, e voglia essere, vicino alle famiglie con figli”.